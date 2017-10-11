تايلاند تحظر استخدام الطائرات بدون طيار غير المرخصة

بانكوك (د ب أ) -

تبدأ هيئة تنظيم الاتصالات في تايلاند تطبيق قرارها بفرض غرامة مالية أو السجن على مستخدمي الطائرات بدون طيار غير المرخصة.

وأعلنت الهيئة أن استخدام الطائرات بدون طيار غير المرخصة، يمكن أن يضع مستخدمها في السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

وانه سيتم فرض غرامة على أي شخص يحلق طائرة بدون طيار تصل إلى 100 ألف باهت 3006 دولارات) و/أو السجن لمدة لا تزيد على خمسة أعوام، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات.

ويأتي هذا القرار بعد أن اكتشفت الهيئة أن 350 طائرة بدون طيار فقط تحمل ترخيص طيران في تايلاند، مما أثار مخاوف بشأن قضايا تتعلق بالسلامة والأمن القومي.

وأضافت الهيئة أن استخدام الطائرات بدون طيار محظور تماما داخل دائرة قطرها 19 كيلومترا من موقع حرق جثمان الملك الراحل بوميبول أدولياديج، والواقع بالقرب من القصر الكبير في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك خلال مراسم حرق الجثمان المقرر اجراؤها في الفترة من 25 إلى 29 اكتوبر الجاري.

وقال مسؤولون حكوميون إن الجنود مصرح لهم بإسقاط أي طائرة بدون طيار تحلق في المنطقة.

وتعتبر الطائرات بدون طيار طائرة صغيرة يتم توجيهها عن بعد، وحظيت نماذج الطائرات المزودة بكاميرات بشعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث يتم استخدامها لتصوير لقطات جوية.

وحظرت بعض الدول استخدام الطائرات بدون طيار، مثل نيكاراجوا وفيجي.

وتسببت الطائرات بدون طيار في وقوع حوادث وإصابات في جميع أنحاء العالم.