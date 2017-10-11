انسحاب مرشح فيتنام على منصب مدير اليونسكو قبل بدء التصويت في الجولة الثالثة
انسحاب مرشح فيتنام على منصب مدير اليونسكو قبل بدء التصويت في الجولة الثالثة
06:03 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
اليونسكو
باريس - (أ ش أ):
أعلن رئيس المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مايكل واربز أن مرشح فيتنام على منصب المدير العام لليونسكو "فام سان شاو" انسحب قبيل بدء الجولة الثالثة من انتخابات المنظمة الأممية، اليوم الأربعاء.
وينحصر السباق - بذلك - بين 5 مرشحين فقط بدلا من 9 في البداية، وهم مشيرة خطاب (مرشحة مصر)، حمد الكوارى (قطر)، كيان تانج (من الصين)، فيرا خورى لاكويه (من لبنان)، أودريه أزولاى (من فرنسا).
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