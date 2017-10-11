أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انسحاب مرشح فيتنام على منصب مدير اليونسكو قبل بدء التصويت في الجولة الثالثة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انسحاب مرشح فيتنام على منصب مدير اليونسكو قبل بدء التصويت في الجولة الثالثة

06:03 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

انسحاب مرشح فيتنام على منصب مدير اليونسكو قبل بدء التصويت في الجولة الثالثة

اليونسكو

باريس - (أ ش أ):

أعلن رئيس المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مايكل واربز أن مرشح فيتنام على منصب المدير العام لليونسكو "فام سان شاو" انسحب قبيل بدء الجولة الثالثة من انتخابات المنظمة الأممية، اليوم الأربعاء.

وينحصر السباق - بذلك - بين 5 مرشحين فقط بدلا من 9 في البداية، وهم مشيرة خطاب (مرشحة )، حمد الكوارى (قطر)، كيان تانج (من الصين)، فيرا خورى لاكويه (من لبنان)، أودريه أزولاى (من فرنسا).

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تؤكد مغادرة منسقة ميانمار وسط خلاف بسبب أزمة الروهينجا

    أخبار

  • مقتل قرابة الـ23 شخصًا بسبب الفيضانات في نيبال

    أخبار

  • تحقيق أممي: الجيش الميانماري نفذ هجمات "منسقة وممنهجة" لطرد الروهينجا

    أخبار

  • السراج يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

    أخبار

إعلان

a394862a02.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة