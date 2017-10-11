شيخ الأزهر يثمن دور السويد في تحقيق السلام العالمي

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، سفير السويد الجديد بالقاهرة، يان ثيسليف.

وهنأ الإمام الأكبر، ثيسليف بمناسبة توليه مهامه كسفير لبلاده بالقاهرة، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في عمله بمصر.

وأعرب الإمام الأكبر، عن تقديره للدور الذي تلعبه السويد لتحقيق السلام العالمي، مبينًا أن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة لتعزيز السلم والتعايش في العالم، لأنه يؤمن أن السلام حق لكل الإنسانية.

وأشار إلى أن الأزهر أرسل العديد من قوافل السلام حول العالم، ويتواصل مع المؤسسات والقيادات الدينية مثل الفاتيكان وكنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي.

من جهته أشاد سفير السويد الجديد بالقاهرة بالجهود التي يقودها الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تربط الإسلام بالإرهاب، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع الأزهر لخدمة السلام العالمي.