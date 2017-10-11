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مقتل 8 مدنيين في هجوم لميليشيا متمردة شرقي الكونغو

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 مدنيين في هجوم لميليشيا متمردة شرقي الكونغو

05:36 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مقتل 8 مدنيين في هجوم لميليشيا متمردة شرقي الكونغو

أرشيفية

جوما - (د ب أ):

لقى ما لا يقل عن ثمانية من القرويين حتفهم وتم إضرام النيران في عدد من المنازل، في هجوم شنته جماعة متمردة رواندية من عرقية الهوتو في مقاطعة كيفو الشمالية شرقي الكونغو، وفقا لما ذكرته إحدى منظمات حقوق الانسان لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء.

وقال لوران كاموندو، من جماعة حقوق الإنسان المحلية "سوسيتيه سيفيل فورس فيف" إن الهجوم، الذى يعتقد أن من شنه هم أعضاء من جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وقع ليلة أمس الثلاثاء.

وأضاف كاموندو أن "ثمانية مدنيين قتلوا على يد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجرح سبعة آخرون، كما علمنا أن منفذي الهجوم أضرموا النيران في عدة منازل وسرقوا مئة بقرة"..

وأضاف كاموندو أن رئيس الشرطة المحلية كان من بين القتلى.

وأكد الجيش الكونغولي وقوع الهجوم، مضيفا أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا هى التي نفذته، ولكنه رفض ذكر عدد القتلى بالتحديد.

وقال نجيك كايكو جوايوم، المتحدث باسم الجيش، "إننا نأسف لمقتل المدنيين"، مضيفا أن الجيش قتل أحد منفذي الهجوم.

يذكر أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا واحدة من بين عشرات الجماعات المسلحة التي تنشط في شرق الكونغو.

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مصراوي Masrawy

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