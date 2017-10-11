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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات دمشق

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات دمشق

05:33 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات دمشق

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية التى شهدتها العاصمة السورية دمشق اليوم،عبر وكالة أنباء "أعماق" التابعة له.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية اليوم الاربعاء بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء ثلاثة تفجيرات انتحارية في العاصمة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

من جانبه ، قال مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن " ارهابيين انتحاريين يرتديان أحزمة ناسفة حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد وسط العاصمة دمشق، فقامت عناصر الحراسة بالاشتباك معهما، مما دفعهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة ".

وأكد المصدر أن انتحاريا ثالثا حاصرته عناصر الشرطة خلف المبنى بعد فشله في الوصول الى مدخل قيادة الشرطة، ما دفعة لتفجير نفسه .

وكان ثلاثة انتحاريين هاجموا في الثاني من الشهر الجاري قسم شرطة الميدان جنوب دمشق ما أوقع 17 قتيلاً من عناصر الشرطة والمدنيين .

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