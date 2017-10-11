تقرير: سرقة أسلحة من قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي البلاد

تل أبيب - (د ب أ):

ذكر تقرير صحفي أن مهاجمين مجهولين اقتحموا غرفة حصينة في قاعدة للجيش الإسرائيلى فى الجليل الأعلى شمالي البلاد، وسرقوا عددا كبيرا من السلحة ليلة أمس.

وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني أن الإسلحة المسروقة تشمل حوالي 2000 طلقة M16 و 24 قنبلة يدوية.

والقاعدة،التي وقع فيها الاختراق، تابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إنه تم خلال الليل، تفتيش المنطقة تفتيشا دقيقا لتحديد طريق هروب اللصوص.

ولم يتم العثور على الأسلحة المسروقة بعد، ويجري تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية.

وهذه ثان عملية سرقة لأسلحة من الجيش الإسرائيلي في غضون نحو خمسة أشهر، فقد أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، في شهر مايو الماضي، عن سرقة حوالي 30 قطعة سلاح من مستودع التخزين في قاعدة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد.