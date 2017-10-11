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نكشف سر زيارة مرتضي منصور لمقر الجنة الأولمبية

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نكشف سر زيارة مرتضي منصور لمقر الجنة الأولمبية نكشف سر زيارة مرتضي منصور لمقر الجنة الأولمبية

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كتب-كريم قماح

يعقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حالياً جلسة مع رئيس نادي وهانى زادة عضو مجلس الإدارة، بمقر اللجنة الأولمبية، لبحث أزمة الطعون المقدمة ضد لائحة الزمالك.

وتوجه رئيس الزمالك إلى اللجنة الأولمبية اليوم من أجل حضور الجلسة الخاصة بالطعن على اللائحة الخاصة بالقلعة البيضاء التي تم اعتمادها في شهر أغسطس الماضي، حيث قدم كلا من هاني شكري عضو مجلس الإدارة السابق ولؤي دعبس المرشح المحتمل لعضوية مجلس الإدارة بطعن ضد اللائحة.

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الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية أعتمدت اللائحة الخاصة بالزمالك وتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد أن تمت الموافقة عليها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وبناء عليه قام مجلس الادارة بتحديد يومي 23 و24 نوفمبر موعدا لإقامة انتخابات القلعة البيضاء.

 

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