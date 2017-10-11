أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تؤكد مغادرة منسقة ميانمار وسط خلاف بسبب أزمة الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تؤكد مغادرة منسقة ميانمار وسط خلاف بسبب أزمة الروهينجا

05:17 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الأمم المتحدة تؤكد مغادرة منسقة ميانمار وسط خلاف بسبب أزمة الروهينجا

الأمم المتحدة

يانجون - (د ب أ):
أكدت الأمم المتحدة أن كبيرة مسؤولي المنظمة الدولية في ميانمار ستغادر منصبها نهاية الشهر، عقب انتقادات واسعة لتعاملها مع أزمة الروهينجا في البلاد.

وجاء في بيان من الفريق الأممي فى ميانمار اليوم الأربعاء إن ريناتا لوك-ديسالين، المنسقة المقيمة في ميانمار، ستنقل إلى مقر نيويورك في إطار عملية إحلال وظيفي.

واجهت لوك ديسالين أشهرا من المزاعم بتقويض محاولات الدفاع علانية عن أقلية الروهينجا المسلمة الذين فر مئات الآلاف منهم جراء أعمال العنف في ميانمار في الأسابيع الأخيرة.

وكانت أحدث الاتهامات التي تعرضت لها ريناتا، هي حظر تقرير ينتقد إستراتيجية الأمم المتحدة في البلاد، وقالت إن المنظمة لم تكن مستعدة للتعامل مع الأزمة الوشيكة.

لاذ أكثر من نصف مليون شخص بالفرار من ولاية راخين بشمال ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس عقب حملة لأعمال العنف تشمل، حسبما يزعم عمليات حرق الممتلكات عمدا والقتل العشوائي من قبل الجنود.

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد بن الحسين الأزمة بأنها نموذج صارخ للتطهير العرقي.

ولم يحدد بيان اليوم الأربعاء من الذي سيخلف لوك ديسالين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحقيق أممي: الجيش الميانماري نفذ هجمات "منسقة وممنهجة" لطرد الروهينجا

    أخبار

  • السراج يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

    أخبار

  • الأمم المتحدة: المخاطر تُحيط وصول السلع وعمال الإغاثة إلى اليمن

    أخبار

  • ولد الشيخ يعلن التحضير لمقترح جديد شامل لبناء الثقة وحل الأزمة في

    أخبار

إعلان

d6f7df2108.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد