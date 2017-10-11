إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الواحات
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الواحات
05:27 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
أصيب 3 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين بطريق الواحات.
تسبب الحادث في كثافات مرورية للمتجه من مدينة السادس من أكتوبر إلى الجيزة.
ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج اللازم تزامنا مع انتقال رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
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