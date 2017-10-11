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الجنايات تبرئ متهم "كفيف" من للإتجار في المخدرات

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مصراوي Masrawy

الجنايات تبرئ متهم "كفيف" من للإتجار في المخدرات

05:26 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، ببراءة كفيف من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في منشأة ناصر.

تعود تفاصيل الواقعة عقب قيام قوة من قسم شرطة منشأة ناصر بالقبض علي "ع . م" كفيف، وبحوزته 200 قرص مخدر بقصد الاتجار بها بدائرة القسم، وعقب تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية للمحكمة.

كشف المتهم أنه عقب نشوب مشاجرة بينه وبين أمين شرطة بالقسم، قرر الأخير تلفيق تهمة الاتجار بالمخدرات له، قضية الاتجار بالمخدرات، وقدم المتهم مستندات تثبت أنه "كفيف."

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مصراوي Masrawy

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