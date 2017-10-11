السيسي يغادر العاصمة الإدارية الجديدة بعد افتتاح المرحلة الأولى
السيسي يغادر العاصمة الإدارية الجديدة بعد افتتاح المرحلة الأولى
05:24 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي - ارشيفية
كتبت- مادي غيث:
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الإدارية الجديدة وذلك عقب تدشين المرحلة الأولى منها، حيث تفقده فندق الماسة الذي تم افتتاحه قبل أيام بالعاصمة، كما تفقد احدي الوحدات السكنية بها برفقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان وعدد من قيادات الجيش.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لتدشين المرحلة الأولى منها.
وحضر الحفل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وكبار رجال الدولة.
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