أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل زوجة رجل الأعمال إبراهيم سليمان في "واقعة النرجس".. و13 نوفمبر الحكم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل زوجة رجل الأعمال إبراهيم سليمان في "واقعة النرجس".. و13 نوفمبر الحكم

05:15 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

رجل الأعمال إبراهيم سليمان

كتب -صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال إبراهيم سليمان وزوجته و17 آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على لواء التجمع وأسرته، وسحل زوجته المعروفة إعلاميًا" بموقعة النرجس" ، لجلسة 13 نوفمبر؛ للحكم.

وكما قررت المحكمة إخلاء سبيل دينا شوقي زوجة إبراهيم سليمان.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، قرر حبس "سليمان " وزوجته وأخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد نشوب مشادة بين اللواء وزوجة رجل أعمال بسبب قيادة سيارتها بسرعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، شكل فريق بإشراف اللواء نبيل سليم، رئيس المباحث الجنائية بالقاهرة، لضبط المتهمين وضم كلا من المقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم التجمع الخامس ومعاونيه الرائد محمد محيي والنقيبين أكرم أبوعمرة، ومحمود عطية والعقيد هاني محفوظ، مفتش المباحث.

وتبين من التحريات صحة البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث رجل الأعمال يدعى إبراهيم سليمان محمد، 52 سنة رجل أعمال، وزوجته وآخرين بعد استصدار إذن من النيابة العامة وضبط بحوزتهم أسلحة وتم تحريزها وتحرر محضر بالواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة إيجوث" لـ 14 نوفمبر

    أخبار

  • المحكمة تفض الأحراز بمحاكمة "رشوة إيجوث"

    أخبار

  • اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بأحداث عنف عين شمس

    أخبار

  • لاستكمال فض الأحراز.. تأجيل مُحاكمة متهمي "أنصار الشريعة" لـ 22 نوفمبر

    أخبار

إعلان

9d4c868ca1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد