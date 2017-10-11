إخلاء سبيل زوجة رجل الأعمال إبراهيم سليمان في "واقعة النرجس".. و13 نوفمبر الحكم

كتب -صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال إبراهيم سليمان وزوجته و17 آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على لواء التجمع وأسرته، وسحل زوجته المعروفة إعلاميًا" بموقعة النرجس" ، لجلسة 13 نوفمبر؛ للحكم.

وكما قررت المحكمة إخلاء سبيل دينا شوقي زوجة إبراهيم سليمان.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، قرر حبس "سليمان " وزوجته وأخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد نشوب مشادة بين اللواء وزوجة رجل أعمال بسبب قيادة سيارتها بسرعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، شكل فريق بإشراف اللواء نبيل سليم، رئيس المباحث الجنائية بالقاهرة، لضبط المتهمين وضم كلا من المقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم التجمع الخامس ومعاونيه الرائد محمد محيي والنقيبين أكرم أبوعمرة، ومحمود عطية والعقيد هاني محفوظ، مفتش المباحث.

وتبين من التحريات صحة البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث رجل الأعمال يدعى إبراهيم سليمان محمد، 52 سنة رجل أعمال، وزوجته وآخرين بعد استصدار إذن من النيابة العامة وضبط بحوزتهم أسلحة وتم تحريزها وتحرر محضر بالواقعة.