طالب يمزق ملابس مدرس بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

اتهم مُعلم بمدرسة طما الثانوية التجارية بنين، التابعة لإدارة طما التعليمية، شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، طالبًا بالتعدي عليه بالسب والشتم وتمزيق ملابسه، أثناء تدخله لفض مشادة كلامية بينه ومُعلم آخر.

وتبين تمزيق "هيثم.أ.ح.ع" طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، شعبة التأمينات، ملابس "ع .م.م" مدرس مواد قانونية بالمدرسة، على خلفية حدوث مشادة كلامية بين الطالب المذكور وبين المعلم المسئول عن القوائم والحضور والانصراف الخاص بطلاب المدرسة.

كما تبين أن الطالب لم يحضر للمدرسة منذ بداية العام الدراسي إلا اليوم.

أخطر مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال بالواقعة، وتحرّر عن ذلك المحضر رقم 4370 إداري مركز طما لسنة 2017.