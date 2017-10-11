الحكومة الإسبانية تعقد الأربعاء اجتماعا طارئا حول كتالونيا

مدريد - ( د ب أ):

تعقد الحكومة المركزية الاسبانية جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح غد الأربعاء لبحث الازمة فى إقليم كتالونيا بعد ان رفضت الحكومة إعلان الاستقلال "غير المقبول" من جانب الإقليم .

ودعا رئيس الوزراء الاسبانى ماريانو راخوى مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة صباح غد الأربعاء "لتقديم المشورة بشأن الخطوات القادمة"

وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسبانى سورايا ساينز دى سانتاماريا فى وقت متأخر من اليوم الثلاثاء إن رئيس كتالونيا كارلوس بويجديمون أغرق كتالونيا فى حالة كبرى من الشكوك وعدم اليقين .

وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال رئيس الإقليم إن الإقليم يتمتع بالحق فى الاستقلال ولكنه دعا إلى إجراء حوار في إطار طريق كتالونيا نحو الانفصال عن اسبانيا.