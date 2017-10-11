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مواطنون بالشرقية عن المحافظ: "منعرفوش".. وآخرين: "معملش حاجة مهمة" (فيديو)

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مصراوي Masrawy

مواطنون بالشرقية عن المحافظ: "منعرفوش".. وآخرين: "معملش حاجة مهمة" ()

05:00 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

اللواء خالد سعيد

الشرقية - فاطمة الديب:

ردود أفعال متباينة من أهالي محافظة الشرقية، تجاه أداء المحافظ اللواء خالد سعيد، ففي الوقت الذي أثنى على آداءه العديد من المواطنين، كانت هناك قائمة أخرى طويلة من الساخطين، فضلًا عن عدم معرفة أعداد أخرى من أهالي الشرقية شخص أو اسم المحافظ.

"معرفوش" و"مش عارف اسمه" و"بيقولوا عليه لواء".. كانت تلك أبرز مقولات وردود أفعال العديد من المواطنين بمحافظة الشرقية، لـ"مصراوي" ردًا على سؤالهم حول أداء اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية.

على بُعد أمتار قليلة من ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، وقف عجوز سبعيني، رافعًا يداه إلى السماء: "حسبي الله ونعم الوكيل.. والله يا بنتي ظلم ناس كتير، ومن وقت ما جه مشوفناش من وراه خير.. الله يمسيه بالخير رضا عبدالسلام، كان محافظ إنسان"، رافضًا تسجيل كلماته .

ورغم آدائه اليمين الدستورية منذ قرابة العامين، يوم السبت 26 ديسمبر 2015، محافظًا للشرقية، لا يزال الكثيرون من أبناء المحافظة لا يعرفون من هو اللواء خالد سعيد؛ إذ علق عجوز يجلس بكافتيريا قريبة من الديوان العام، على السؤال: "بيقولوا عليه لواء، بس بصراحة من وقت ما جه مشوفناش حاجة ملموسة.. المحافظ اللي فات كان بينزل الشارع وبيتحرك وكنا شايفين شغله"، وهو ما أكده آخر يجلس بالقرب منه: "معملش حاجة غير إنه نور الشوارع وعلق لمبات ليد في العمدان"، موضحًا أنه لا يعرف المحافظ أو حتى اسمه.

الحال لم يختلف كثيرًا عند طلبة جامعة الزقازيق، إذ عبر العديد منهم عن عدم معرفتهم بالمحافظ، منوهين بأن الحال اختلف كثيرًا في المحافظة منذ رحيل المحافظ السابق.

وعلى مقربة من أبواب الديوان العام، تصادف وجود عدد من سائقي رؤساء المدن، حيث أشار عبده عزازي إبراهيم، سائق رئيس مجلس مدينة الحسينية، إلى أن اللواء خالد سعيد، محافظ مثالي: "شغله عشرة على عشرة، وعامل افتتاحات في كل مكان.. نضف البلد وأحلى حاجة فيه إن قراره قرار جريء"، فيما اتفق معه أحمد خشبة، سائق رئيس مدينة أبو كبير، لافتًا إلى أن المحافظ "قطع الأيدي الممدودة، وبينزل بنفسه يشوف المشكلة ويحلها".

سائق آخر رفض التعليق أو حتى ذكر اسمه: "مش هينفع أرد بخير ولا بشر.. لو قولت كلمة حق المحافظ هيزعل مني.. عاوز أربي عيالي يا أستاذة الله لا يسيئك".​

 

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مصراوي Masrawy

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