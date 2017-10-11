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7 معلومات عن النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

7 معلومات عن النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

04:43 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

7 معلومات عن النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة – مصراوي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النهر الأخضر الموجود في العاصمة الإدارية بطول 35 كيلو متر.

وأشار وزير الإسكان إلى أن جميع أحياء المدينة مرتبطة بالنهر الأخضر؛ محاكاةً لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة.

وفيما يلي 7 معلومات عن النهر الأخضر:

35 كيلو متر طول النهر الأخضر.

أطول محور أخضر في العالم.

يشتمل على حدائق مركزية وترفيهية.

5 آلاف فدان مساحة حدائق النهر.

تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 14 كيلو مترًا.

الجامعات والمدن والأحياء متربطة كلها بالنهر الأخضر.

دخول حدائق النهر مجانا .

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مصراوي Masrawy

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