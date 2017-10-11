فرج عامر يكشف سبب تراجع مجلس النواب عن تكريم المنتخب
فرج عامر يكشف سبب تراجع مجلس النواب عن تكريم المنتخب
04:42 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
محمد فرج عامر
كتب – محمود رمزي:
كشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، سبب تراجع المجلس عن تكريم لاعبي المنتخب الوطني، بعد تحقيق حلم الصعود لمونديال روسيا 2018 .
وقال "عامر"، فى تصريحات لـمصراوي، إن المجلس اتخذ قرار الترجع عن تكريم المنتخب، عقب ظهورهم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وتكريم الرئيس السيسي لهم، وتخصيص مبلغ مليون ونصف لكل لاعب بالفريق.
وأضاف: "البروتوكول يمنع أي جهة من تكريم لاعبي المنتخب واتحاد الكرة بعد رئيس الجمهورية، وهذا أمر متفق عليه بشكل نهائي".
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