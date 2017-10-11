أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يستقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يستقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر

04:38 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

شيخ الأزهر يستقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر

كتب ــ محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر رونالد أوفترينجر.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر على استعداد لمد يد العون لكل المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة إلى الناس بدون تحيز وبغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والعرقية.

وأوضح الطيب في بيان اليوم، أن رسالة الأزهر إنسانية عالمية ترى أن السلام والأمن هو حق لجميع البشر ولأتباع كل الأديان.

من جهته قال رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر إن خطاب الإمام الأكبر إلى العالم، يضع أرضية مشتركة للتفاهم والحوار بين الشرق والغرب؛ لأنه يقوم على المشتركات الإنسانية.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى عبر تواصلها مع القادة والزعماء الدينيين؛ للحفاظ على الكرامة الإنسانية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الإنسانية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفاصيل اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة لبحث استراتيجية "٢٠١٨- ٢٠٢٢"

    أخبار

  • محلب عضوًا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري

    أخبار

  • ​شيخ الأزهر: "المثلية" مرض يرفضه المجتمع

    أخبار

  • شيخ الأزهر عن زواج القاصرات: خطر

    أخبار

إعلان

1ded83a53f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد