شيخ الأزهر يستقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر

كتب ــ محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر رونالد أوفترينجر.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر على استعداد لمد يد العون لكل المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة إلى الناس بدون تحيز وبغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية والعرقية.

وأوضح الطيب في بيان اليوم، أن رسالة الأزهر إنسانية عالمية ترى أن السلام والأمن هو حق لجميع البشر ولأتباع كل الأديان.

من جهته قال رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر إن خطاب الإمام الأكبر إلى العالم، يضع أرضية مشتركة للتفاهم والحوار بين الشرق والغرب؛ لأنه يقوم على المشتركات الإنسانية.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى عبر تواصلها مع القادة والزعماء الدينيين؛ للحفاظ على الكرامة الإنسانية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الإنسانية.​