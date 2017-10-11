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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة إيجوث" لـ 14 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة إيجوث" لـ 14 نوفمبر

04:44 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة بـ"رشوة إيجوث"، لجلسة 14 نوفمبر، للمرافعة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.

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مصراوي Masrawy

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