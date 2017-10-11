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تغيير مسؤولين فرنسيين بسبب عدم احتجاز منفذ هجوم الطعن في مرسيليا

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مصراوي Masrawy

تغيير مسؤولين فرنسيين بسبب عدم احتجاز منفذ هجوم الطعن في مرسيليا

04:35 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تغيير مسؤولين فرنسيين بسبب عدم احتجاز منفذ هجوم الطعن في مرسيليا

باريس- (د ب أ):
شهد اليوم، الأربعاء، عملية استبدال واسعة النطاق لكبار مسؤولي المركزية الفرنسية في مدينة ليون، لتجاهلهم احتجاز تونسي مقيم بشكل غير مشروع قبل أن يقتل امرأتين بسكين في محطة للسكة الحديد في مرسيليا مطلع هذا الشهر، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستنر .

وقدم رئيس إدارة المدينة هنري ميشال كوميه استقالته ، ليحل محله رئيس إدارة منطقة مارسيليا ستيفان بويلون، بعد تحقيق بشأن إطلاق سراح الرجل الشهر الماضي بعد القبض عليه بتهمة سرقة.

وذكر كاستنر أنه تم أيضا تبديل الأمين العام لإدارة المدينة، المقاطعة، التي تمثل الحكومة الفرنسية على المستوى المحلي.

المهاجم الذي تحددت هويته بأنه تونسي يدعى أحمد حناشي، ألقي القبض عليه الجمعة 29 سبتمبر بتهمة سرقة متجر في ليون، واتضح أنه مقيم بشكل غير مشروع. ورغم ذلك لم توجه اتهامات للرجل وأطلق سراحه.

وفي الأول من أكتوبر الجاري، قتل الرجل السيدتين طعنا بسكين في محطة قطار سان-شارل بمرسيليا، قبل أن ينتحر بالرصاص . وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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