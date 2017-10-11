بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع سفير جنوب إفريفيا سبل الترويج السياحي

الأقصر - (مصراوي):

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة وبنجتون قوسيموسي مافيمبيلا، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارته للمحافظة.

وبحث المحافظ مع السفير خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات ودعم التعاون بين الأقصر ومدن جنوب إفريقيا، في عدد من المجالات، حيث استعرض المحافظ مع السفير الجنوب إفريقي فرص الاستثمار الكثيرة في المحافظة، وسبل الترويج السياحي للأقصر داخل جنوب إفريقيا، موضحا إمكانية توجيه الدعوة للكتاب والإعلاميين ونجوم السينما بدولة جنوب إفريقيا لزيارة الأقصر، كما استعرض المحافظ الكليات التعليمية في الأقصر وإمكانية استقبال طلاب للدراسة بتلك الكليات، وتبادل الخبرات في المجال التعليمي.

ومن جانبه عبر السفير الجنوب إفريقي، عن إعجابه الكبير بالأقصر والحضارة الفرعونية القديمة، مؤكدًا أنه يستمتع بزيارة الأقصر ومعالمها الأثرية، مشيرًا إلى أنه أجرى رحلة نيلية بين أسوان والأقصر وكان سعيدًا جدًا بتلك الرحلة الجميلة، مرحبا بالتعاون مع محافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يزور سفير جنوب إفريقيا معبد حتشبسوت ووادي الملوك وتمثالي ممنون في البر الغربي ومعبدي الأقصر والكرنك في البر الشرقي.