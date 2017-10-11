مصطفى الفقي: خدمات جديدة للأفارقة في مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عددًا من الخدمات التي خصصتها المكتبة لخدمة الأفارقة الوافدين من جميع دول القارة السمراء، قائلًا: "من واجبنا أن ننشط علاقتنا مع هذه الدول لأننا نحتاج لبعضنا البعض".

وقال الفقي خلال استقبال مكتبة الإسكندرية، وفد إفريقي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بحضور السفير حازم فهمي، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن هناك خطة لتقديم المساعدة للطلبة الأفارقة عن طريق الحضور لمصر والاستفادة من التعليم والتدريب.

وأضاف أن المكتبة تتبنى مشروع بعنوان "الأسبوع الثقافي"، مبينًا أنه سيتم من خلاله تنظيم أسبوعًا ثقافيًا لكل مدينة إفريقية وهو يعتبر رمزًا للعلاقة بين مصر وبين مدن القارة السمراء، فضلًا عن دراسة المكتبة إنشاء جناحًا خاصًا للرواد الأفارقة.