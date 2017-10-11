أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصطفى الفقي: خدمات جديدة للأفارقة في مكتبة الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصطفى الفقي: خدمات جديدة للأفارقة في مكتبة الإسكندرية

04:30 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مصطفى الفقي: خدمات جديدة للأفارقة في مكتبة الإسكندرية

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عددًا من الخدمات التي خصصتها المكتبة لخدمة الأفارقة الوافدين من جميع دول القارة السمراء، قائلًا: "من واجبنا أن ننشط علاقتنا مع هذه الدول لأننا نحتاج لبعضنا البعض".

وقال الفقي خلال استقبال مكتبة الإسكندرية، وفد إفريقي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بحضور السفير حازم فهمي، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن هناك خطة لتقديم المساعدة للطلبة الأفارقة عن طريق الحضور لمصر والاستفادة من التعليم والتدريب.

وأضاف أن المكتبة تتبنى مشروع بعنوان "الأسبوع الثقافي"، مبينًا أنه سيتم من خلاله تنظيم أسبوعًا ثقافيًا لكل مدينة إفريقية وهو يعتبر رمزًا للعلاقة بين وبين مدن القارة السمراء، فضلًا عن دراسة المكتبة إنشاء جناحًا خاصًا للرواد الأفارقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الثلاثاء.. تخريج أول دفعة لدبلومة التراث العربي المسيحي بالإسكندرية

    أخبار

  • كوت دي فوار ضيف شرف النسخة الرابعة لمهرجان المهن الفرانكفونية بمكتبة

    أخبار

  • مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل المعرفة وحفظ الوثائق بمكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • "محمد علي الصناعية" بالإسكندرية.. 114 عاما من العلم والفن والهندسة

    أخبار

إعلان

e60aff2651.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة