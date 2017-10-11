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عماد حمدي: سنقاتل من أجل جماهير الدراويش

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عماد حمدي: سنقاتل من أجل جماهير الدراويش عماد حمدي: سنقاتل من أجل جماهير الدراويش

التحرير

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أكد عماد حمدى لاعب فريق الإسماعيلى أن الفريق يستعد جيدًا لمباراة الإنتاج الحربى، والمقرر لها الجمعة القادمة على السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال حمدي فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن الفريق استفاد بعض الشئ من المباريات الودية وتحديدًا من مباراة طلائع الجيش الودية، مشيرًا إلى أن الفوز منحهم حافز كبيرا لمباراة الإنتاج الحربى.

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وشدد لاعب الإسماعيلي، على إن الفترة القادمة صعبة على الفريق مؤكدا أن اللاعبين على قدر المسئولية وسيقاتلون فى الملعب من أجل حصد الثلاث نقاط واسعاد الجماهير.

ويستأنف اليوم الأربعاء الدوري المصري مواجهاتة، بعد فترة توقف دامت 10 أيام لخوض منتخبنا الوطني التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل فى 2018.

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التحرير

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