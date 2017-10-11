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السيسي يتفقد إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

يتفقد إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

04:16 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

السيسي يتفقد إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- مادي غيث:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان وعدد من قيادات الجيش.

يأتي ذلك على هامش تدشين الرئيس المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.

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مصراوي Masrawy

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