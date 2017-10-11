السيسي يتفقد إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
السيسي يتفقد إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
04:16 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
كتبت- مادي غيث:
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان وعدد من قيادات الجيش.
يأتي ذلك على هامش تدشين الرئيس المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.
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