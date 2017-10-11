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الغطريفى وعبدالعزيز ضيفا عمرو عبدالحميد في "رأي عام"

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مصراوي Masrawy

الغطريفى وعبدالعزيز ضيفا عمرو عبدالحميد في "رأي عام"

04:14 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

علاء الغطريفى

القاهرة -(مصراوي):

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأى عام" على قناة "ten" الفضائية علاء الغطريفى، مدير عام التحرير فى مؤسسة أونا للصحافة والاعلام " مصراوى – يلاكورة – اونا"، و ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي ومدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في القاهرة.

يناقش البرنامج فى الحلقة أزمة الصحافة المصرية فى ظل تراجع أرقام التوزيع للصحف المطبوعة.

يتحدث الضيفان في تشخيص الأزمة الحالية وملامحها وكيف تأثرت الصحافة المطبوعة بتطور التكنولوجيا، وكيف يمكن إنقاذ الصناعة بسبب التحديات التي تهدد وجودها، والتي لا تختلف كثيرا عما يحدث في العالم.

"رأى عام" هو البرنامج الرئيسي على قناة "ten" ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ويخرجه شريف سعيد.

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مصراوي Masrawy

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