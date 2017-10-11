كلب ضال يعقر طالبة في وجهها بمدرسة تجريبية في الإسكندرية

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تعرضت شهد وليد، الطالبة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة كليوباترا التجريبي لغات بمحافظة الإسكندرية، لعضة كلب، ما نتج عنه إصابات بالغة فى وجهها.

وقال وليد العامرى والد الطالبة، إن نجلته أصيبت فى وجهها نتيجة دخول كلب سعران من بوابة الحضانة قبل طابور الصباح، وعقرها هي واثنين من زملائها، كما تسبب في إثارة حالة من الرعب بين الطلاب داخل المدرسة.

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من جانبها قالت عبير أحمد، منسق حملة اتحاد أمهات مصر، إن تلك الشكوى تلقتها الحملة من قبل ولية أمر الطالبة شهد، وقامت الحملة بعرض الواقعة عبر صفحتها الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لفضح إهمال المدرسة، وعدم رعايتهم للطلاب.