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طلب إحاطة لـ3 وزراء بسبب نقص العمالة الفنية والحرفية في سوق العمل

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طلب إحاطة لـ3 وزراء بسبب نقص العمالة الفنية والحرفية في سوق العمل طلب إحاطة لـ3 وزراء بسبب نقص العمالة الفنية والحرفية في سوق العمل

التحرير

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وجهت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور على عبد العال، موجه لـوزراء «التربية والتعليم والتعليم الفنى، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة» وذلك بسبب نقص العمالة الفنية والحرفية الماهرة والمدربة على سوق العمل الحالى، والذى جعل الصناعة المصرية أصبحت تواجه تحديات قد تؤثر بالسلب على التنمية الصناعية.

وأوضحت "عازر"، فى تصريح لها اليوم الأربعاء، أن العجز الشديد في الخبرات الفنية والحرفية جاء نتيجة عدم الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى، لافتة إلى أن الطالب الحاصل على المؤهل الفنى أو المهنى أو المتدرب أصبح يأخذ شهادة شكلية ولا يحمل معها أى خبرة عملية سواء «فنية أو مهنية أو حرفية» تساعده على العمل.

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وطالبت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بوضع خطة مستقبلية وعاجلة يتم من خلالها توظيف العامل البشري توظيفا جيدا، وذلك بتطوير التعليم الفنى والاهتمام الأكبر على التدريب المهنى لإعداد كوادر بشرية وكفاءات من الخريجين والمتدربين على مختلف المهن والحرف بما يتلاءم ويتواكب مع احتياجات سوق العمل الفعلية في ضوء التطورات التكنولوجية العصرية الحديثة، لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والكفاءات الموجودة.

وأكدت ضرورة إحداث نقلة نوعية في الصناعات المصرية وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تُعد سببا أساسيا في النهوض وانتعاش الدول، وعلى سبيل المثال «الصين واليابان»، وتجربتاهما الناجحتان فى استغلال العنصر البشرى في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

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التحرير

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