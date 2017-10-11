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صحيفة أمريكية تضع محمد صلاح ضمن قائمة نجوم مونديال 2018

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صحيفة أمريكية تضع محمد صلاح ضمن قائمة نجوم مونديال 2018 صحيفة أمريكية تضع محمد صلاح ضمن قائمة نجوم مونديال 2018

التحرير

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وضعت صحيفة «بريتشر ريبورت» الأمريكية، صورة اللاعب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة عظماء الكرة فى 2018.

وقامت الصحيفة بوضع صلاح فى صورة ضمت معه الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، والفرنسي كيليان مبابي، والأيسلندي سيجرستون" وعلقت عليها «إنهم حقًا شئ خاص».

وكان محمد صلاح قد نجح فى قيادة منتخبنا الوطني إلى التأهل إلى كأس العالم المقبل، بعد أن أحرز ثنائية فى شباك الكونغو فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

 

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A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on

A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball) on Oct 11, 2017 at 1:11am PDT

 

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التحرير

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