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رئيس مجموعة اليورو يُعلن تنحيه واعتزاله السياسة

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مصراوي Masrawy

رئيس مجموعة اليورو يُعلن تنحيه واعتزاله السياسة

04:01 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

رئيس مجموعة اليورو يُعلن تنحيه واعتزاله السياسة

يروين ديسلبلوم

أمستردام- (د ب أ):

أعلن اليوم، الأربعاء، يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، حيث يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو، أنه سيتنحى عن منصبه في كانون ثان/يناير المقبل. 

وسيعتزل المسؤول (51 عاما) وهو أيضا وزير المالية الهولندي، السياسة الهولندية في 25 أكتوبر الجاري، عندما يتولى ائتلاف حكومي جديد السلطة. 

وكتب ديسلبلوم في خطاب الوداع أنه لم يعد باستطاعته العثور على "الروح والطاقة الداخلية " المطلوبة للمساعدة في تجديد حزبه حزب العمال، بعد هزيمة انتخابية تكبدها فى وقت سابق من العام الجاري. 

وتراجع حزب العمال في الانتخابات الهولندية في المراتب في مارس

حيث تقلصت مقاعده من 38 إلى 9. وسينضم حزب العمال الذي كان شريكا سابقا في الائتلاف الحكومي مع الحزب الليبرالي اليميني (في في دي)، إلى المعارضة. 

وفي بلده، يحظى ديسلبلوم بتقدير كوزير للمالية الذي قاد هولندا خلال أزمة اقتصادية صعبة. 

وسريعا نال ديسلبلوم وهو أب لطفلين ويهوى البستنة، الاحترام في الدوائر الأوروبية بعدما تولى رئاسة مجموعة اليورو في 2013. وكان يعرف بكفاءته وأسلوبه الهادئ سيما خلال الأزمة المالية اليونانية. 

إلا أنه بالنسبة لآخرين كان ديسلبلوم يعتبر رمزا للكراهية. فرآه منتقدوه تجسيدا لإجراءات التقشف الصارمة المفروضة من قبل مجموعة اليورو على اليونان وإسبانيا اللتين تعانيان من أزمات.

إلا أن ديسلبلوم لم يعلق بعد على خططه المستقبلية.

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مصراوي Masrawy

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