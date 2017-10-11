مقتل قرابة الـ23 شخصًا بسبب الفيضانات في نيبال

هانوي- (د ب أ):

قالت السلطات الفيتنامية اليوم، الأربعاء، إن ما لايقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم، ليبلغ بذلك إجمالى حصيلة ضحايا الفيضانات ذات الصلة بالمنخفض الاستوائي إلى 29 قتيلا، فى الوقت الذى يستمر فيه البحث عن 21 أخرين.

وذكرت اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ في تقرير، أن إقليم ثانه هوا سجل ثمان حالات وفاة، في حين سجل إقليما " نجي آن " و" هوا بينه " ست حالات في كل منهما.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة أخرى في إقليمي "ين باي" و"ثوانج تري" .

ومن بين المفقودين اثنان من حرس الحدود، اللذان تم إرسالهما لمتابعة إجراءات مواجهة الفيضانات في إقليم "ثانه هوا" في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث جرفت المياه سيارتهما أثناء عبورهما لنهر

وقد دمرت الفيضانات 62 منزلا تماما، وغمرت 6000 منزل أخر، بالإضافة إلى نحو 50 ألف هكتار، وذلك بحسب ما قالته اللجنة. كما أسفرت الفيضانات عن نفوق نحو 2500 دجاجة.

وقامت السلطات بحشد نحو 7000 شخص، معظمهم من الجنود وأفراد الميلشيات، لإخلاء ما يقرب من 8000 شخص.

ويذكر أن منخفضا استوائيا تسبب في هطول أمطار غزيرة بوسط وشمالى فيتنام، حيث هطلت أمطار وصل ارتفاعها لـ515 ملم بوسط البلاد خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقد ارتفعت مستويات النهر سريعا، مما تسبب في فيضان النهر الأصفر في ثانه هوا، وأدى لكسر فى الحاجز المحيط به ، وغرق مئات المنازل بالمياه.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية الهيدرولوجية الخاص بالتنبؤ بالآمطار والفيضانات إنه على الرغم من تحرك المنخفض نحو لاوس، إلا أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المنطقة حتى غد الخميس.