أفضل الأماكن السياحية للسفر إليها في شهر أكتوبر

كتبت- هاجر حاتم:

تشهد مصر هذه الأيام انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لهذا تجد بعض الأماكن التي ترتفع فيها حرارة الطقس في فصل الصيف، هي الأنسب لزيارتها الآن في شهر أكتوبر، نستعرضها لكم وفقًا لما أوضحه بعض الرحالة ومحبي السفر في مصر لـ "مصراوي".

- دهب

يعتبر شهر أكتوبر هو الأفضل لزيارة المدينة، حيث يصبح الجو أكثر اعتدالًا خلال النهار، والاستمتاع بأجواء البحر، كما يميل للبرودة ليلًا، حيث يصبح الجو مناسبًا أكثر للسهرات الليلية في الكافيهات، أو على البحر حول شعلة النار.

- الأقصر

تصبح هذه المدينة شديدة الحرارة في فصل الصيف، خاصةً وقت النهار، لهذا لن تستمتع بالأماكن الأثرية في الشمس الحارقة، ولكن في أكتوبر سيكون النهار أكثر دفئًا، والاستمتاع بالجلوس على ضفاف النيل ليلًا مع الشاي "الصعيدي" في أجواء أقرب للبرودة.

- واحة سيوة

يُفضل عدم زيارة المناطق الصحراوية في أشهر الصيف، والشتاء، لأن في هذه الأوقات يصبح الطقس حار جدًا، أو شديد البرودة، لهذا فالوقت الأنسب هو الخريف، بسبب الانخفاض البسيط في درجات الحرارة.

تكون الرياح هادئة في هذا التوقيت، فتمكنك من ممارسة الأنشطة التي تتميز بها واحة سيوة، من تزحلق على الرمال، أو مشاهدة النجوم.

- الفيوم

الفيوم تعتبر الوجهة السياحية الأنسب، إذا كنت ممن لايحبون السفر لمسافات طويلة، حيث يمكنك زيارة منطقة الشلالات، وقرية تونس، بالإضافة إلى "السبع السواقي" حيث الأجواء الريفية.