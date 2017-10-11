5 أطعمة لإنقاص الوزن.. خاصة في منطقة البطن

كتبت - هدير غيث:

تُعد الأطعمة الغنية بالكثير من الفيتامينات، مصدرًا مهما في النظام الغذائي، وإنقاص الدهون، خاصة في منطقة البطن بأسرع وقت ممكن، وفقا لموقع "brightside" وهي:

1-التفاح

غذاء مثالي لحرق الدهون وخاصة في منطقة البطن، لاحتوائه علي نسبه عالية من الفيتامينات مثل فيتامين "C" المقاوم للأمراض والالتهابات وتعزيز المناعة، وفيتامين "B" الذي يلعب دورا هام في عمل الانزيمات الضرورية لعملية التمثيل الغذائي، والعديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

ويفضل تناول 3 ثمرات على الأقل من التفاح يوميًا، وللحصول على نتائج ملحوظة خلال فترة قصيرة يجب تناوله على معدة فارغة.

2-الموز

مصدر للبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والفيتامينات، لذلك يُفضل تناول ثمرة واحدة يوميًا على الأقل.

3-الحمضيات مثل "البرتقال، والليمون"

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "C" الذي يعمل على تقليل مستوي الانسولين في الجسم، ويساعد على الهضم بأسرع وقت ممكن.

4-الأطعمة البحرية

غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تقلل من تراكم الدهون الزائدة، كما تحتوي على أوميجا 3، المسئول عن توازن الكثير من العمليات داخل الجسم مثل ضغط الدم، وحرارة الجسم، امراض الحساسية وغيرها.

5-الأفوكادو

يحتوي على حمض الأوليك، الذي يعمل على تقليل الشعور بالجوع، كما يحتوي على الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، ما يساعد على منع زيادة الوزن، لذلك يفضل تناول ثمرة واحدة على الأقل يوميًا.