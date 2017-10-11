المحكمة تفض الأحراز بمحاكمة "رشوة إيجوث"

كتب -صابر المحلاوي:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة إيجوث".

واستمعت المحكمة لعددًا من المحادثات الهاتفية بين المتهمين، وأوضحت أن المتهم الخامس بدوي عبد الحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى)، استلم مبلغ من إحدى مكاتب الصرافة، اتفق المتهم الأول "ممدوح عبده" على استلامه 400 ألف جنيه، وكشفت المحادثة عن أن "ممدوح" اتفق مع "بدوي" على ايصال المبلغ المستلم له في منطقة الدقي، حيث كان المتهم في عيادة الطبيب للكشف على عينيه.

واستكملت المحكمة في الاستماع للمحادثات بين المتهمين وكشفت احداهم كانت بين المتهم الخامس والمتهم الثالث، وعلق الخامس للثالث أن المتهم الأول عند استلامه المبلغ "ركبه ميت عفريت ومستقلهم"، وعلق المتهم الأول بإن هذه المحادثة لم يعلم عنها شيئا.

والمتهمون في القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات)، ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت)، وصلاح محمد صفوت القاضي (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر)، وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى) .

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.