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ضبط ربع طن دواجن وكبدة فاسدة قبل نقلها إلى جنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

ضبط ربع طن دواجن وكبدة فاسدة قبل نقلها إلى جنوب سيناء

04:10 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

ضبط ربع طن دواجن وكبدة فاسدة قبل نقلها إلى جنوب سيناء

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث في السويس، سيارة محملة بدواجن منتهية الصلاحية، قبل نقلها إلى محافظة جنوب سيناء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

واشتهبت قوة مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، والتابعة للإدارة العامة لتأمين محور القناة السويس، في سيارة ربع نقل " ثلاجة" محملة بكمية من الدواجن، بسؤال السائق أفاد بأنه كان وافدًا من محافظة الإسماعيلية، ومتجهًا إلى جنوب سيناء لتسليم شحنة الدواجن.

وبطلب فحص الشحنة المنقولة، ظهرت علامات الخوف على السائق، وأجرت إدارة تأمين النفق تنسيق مع مباحث التموين في السويس وإدارة الطب البيطري.

وتوجه المقدم عبدالسميع شاهين، رئيس مباحث التموين ومفتشي التموين والدكتور محسن كامل مفتش اللحوم بالطب البيطري، وبالفحص تبين تغير لون ورائحة لحوم الدواجن، واشتمال الثلاجة على كراتين كبدة مجمدة، وكشف الفحص اختلاف تاريخ الإنتاج المدون على الكراتين، والتاريخ الأصلي المدون على الأطباق والذي يفيد بانتهاء صلاحيتها منذ 6 أشهر.

وبحصر الكمية بلغت 180 كيلو دواجن، و36 كيلو كبدة مجمدة، و50 كيلو كبد وقوانص، لكها فاسدة بسبب سوء التخزين.

وتم تحرير محضر للسائق بتهمة الغش التجاري، وترويج بضائع منتهية الصلاحية، وأحاله العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي للنيابة للتحقيق، وقررت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق.

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