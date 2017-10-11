آخرها رفضه المشاركة في كأس العالم.. 7 مواقف جلعت أبو تريكة «أمير القلوب»

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بعد أن اتهمته السلطات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتحفظت على أمواله وأدرجت اسمه على قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، ظل الماجيكو "محمد أبو تريكة"، لاعب الأهلي السابق، يحظى بحب كبير في قلوب جماهيره، حتى أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا مؤخرًا هاشتاج حمل اسم "أبو تريكة في كأس العالم"، عقب تأهل المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم بعد غياب لمدة 27 عامًا، وطالبوا من خلاله بعودة اللاعب الشهير للمشاركة في التصفيات. ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المواقف، التي أسر بها "أبو تريكة" قلوب جماهيره وجعلتهم يصفونه بـ"إرهابي القلوب".

1- موقفه من كأس العالم

فوجئ محبي "أبو تريكة" بموقفه من مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركته في "كأس العالم"، حيث قال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل، ونحن لا نسرق مجهود الآخرين فهؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث".

2- رده على الإساءة للرسول

ظهر "أبو تريكة" في نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2006 بقميص كتب عليه "نحن فداك يا رسول الله"، وذلك ردا على الرسوم الدنماركية التي أساءت اللنبي محمد، في ذلك الوقت، وهو ما جعل شعبيته تزيد لدى كثيرين.

3- والدة محمد عبد الوهاب

وفاة محمد عبد الوهاب الظهير الأيسر للنادي الأهلي في عام 2006، أثرت كثيرا على اللاعبين في الفريق، لكن أبو تريكة ظل على صلة بوالدة "عبد الوهاب" التي أكدت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج "الكرة مع دريم" التليفزيونية أن "تريكة" هو اللاعب الوحيد الذي يستمر دائما في السؤال عنها والعمل على قضاء حاجتها، كما قالت إنه يزور قبر محمد سرًا.

4- تضامنه مع غزة

شهدت مباراة كأس إفريقيا المقامة في غانا عام 2008 تصرفًا غريبًا من "أبو تريكة"، حيث فاجأ جميع جماهير مصر والوطن العربي بعد إحرازه الهدف الأول في مرمى السودان برفع قميصه ليظهر من تحته قميص آخر كتب عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة "تعاطفا مع غزة"، حيث شهدت غزة في ذلك الوقت حصارًا إسرائيليًا خانقًا.

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5- الطفل المعجزة

استجاب الماجيكو "أبو تريكة" في مارس من العام الماضي، لأمنية الطفل "كريم" بطل التنس المصاب بمرض العظام الزجاجية، الذي كان يحلم بمقابلة أبو تريكة، حيث فاجأه اللاعب بزيارته بعدما علم من إحدى الصحف المعاناة المرضية التي يواجهها الطفل.

6- المصالحة بين مصر والجزائر

بعد الخلافات التي حدثت بين مصر والجزائر في مباراة الفيصل المؤهلة لكأس العالم في أم درمان بالسودان عام 2010، والتي تعرض فيها المنتخب المصري لإهانات وضرب في الجزائر، سافر أبو تريكة إلى هناك للصلح بين الشعبين ودعما وتشجيعا منه للمنتخب الجزائري بعد تأهله لبطولة كأس العالم.





7- سفير برنامج الأغذية العالمي

أختير أبو تريكة في عام 2005 سفيرًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لمحاربة الفقر، كما أنه ساهم في حملة حملة التبرعات لمستشفى السرطان «57357».