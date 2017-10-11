بواب و3 أقاربه يذبحون صاحب عقار أمام زوجته بمدينة نصر

كتب - فتحي سليمان:

راودت ذهنه حيلة شيطانية كي يتخلص من العمل لدى الناس ويصير صاحب أملاك فعزم النية على إنهاء حياة صاحب العقار الذي يعمل به، لكن حيلته لن تكتمل بدون الاستعانة بآخرين؛ فاستعان بـ 3 أقاربه من إحدى قرى محافظة بني سويف، وأعدو خطة لقتل الضحية داخل شقته، وأمام زوجته المسنة التي لا تبرح الشقة نفذوا الجريمة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة مصر أول، بلاغًا من أهالي شارع صقلية يفيد مقتل المهندس، حماد المشد، على يد 4 أشخاص ملثمين أمام زوجته المسنة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة ضبط المتهمين ووضع العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة خطة بحث تضمنت فحص المترددين على شقة المجني عليه وجمع أقوال الشهود وفحص كاميرات العقار المجاورة وسؤال الجيران وحارس العقار.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن حارس العقار استقدم ثلاثة من أقاربه منذ عدة أيام ومكثوا معه لمدة يومين واختفوا في وقت معاصر لارتكاب الجريمة.

دلت التحريات أن أوصاف أقارب البواب هي نفس الأوصاف التي أدلت بها زوجة المجني عليها، وأضافت المعلومات التي جمعها فريق البحث بقيادة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة والعميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، أن البواب وراء ارتكاب الواقعة بصحبة أقاربه وأنهم خططوا لارتكاب جريمتهم بغرض سرقة المجني عليه.

أضافت التحريات أن المتهمين سرقوا متعلقات ذهبية وأوراق من شقة المجني عليه وهددوا زوجته أثناء ارتكاب الجريمة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحالهم اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.