جنايات قنا تؤجل محاكمة "الهلايل" و"الدابودية" لديسمبر المقبل

أسيوط - أسامة صديق:

أجلت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات قنا، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم الأربعاء، محاكمة أفراد من عائلتي "الدابودية" و"الهلايل"، إلى يوم السادس من شهر ديسمبر، لسماع شهادة الشهود السابقين وشهادة مدير مباحث مديرية أمن أسوان ورئيس مباحث المديرية الذين كانوا وقت الأحداث.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق، حكمًا بالإعدام شنقًا على 26 متهمًا، والسجن المؤبد لـ21 متهمًا والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين والسجن 3 سنوات لـ10 آخرين، ومعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 100 متهم، بإجمالي عدد متهمين وصل إلى 163 شخصًا.

وكثفت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، تواجدها بمحيط مجمع المحاكم أسيوط، والمنشآت الحيوية، قبل مواصلة نظر القضية رقم "2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014"، والمتهم فيها 163 شخصًا بقتل 28 آخرين، في الأحداث التي وقعت بين عائلتي "الهلايل" و"الدابودية" بأسوان بعد قبول النقض في الأحكام الصادرة ضد بعضهم.