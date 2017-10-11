"ازرع شجرة لبكرة".. مبادرة لغرس 80 ألف شجرة مانجو في الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

شهد محمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد، ومتولي حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، في حضور اللواء أركان حرب محمد صابر، واللواء علاء أبو دنيا مساعدًا قائد قوات تأمين شرق قناة السويس، اليوم الأربعاء، إنطلاق فعاليات مبادرة "ازرع شجرة لبكرة" التي تضمنت غرس وزراعة 80 ألف شتلة لأشجار المانجو، مهداة من مؤسسة "من أجل مصر" للتنمية الشاملة.

وزرع عدد من شباب المحافظة، حيث تم تخصيص 600 شتلة لكل منتفع من شباب قرية الأمل، بواقع 120 شتلة للفدان الواحد وخلال مراسم الاحتفال بزرع شتلات المانجو.