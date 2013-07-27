“لا للعنف..لا للإرهاب”عنوان المؤتمرات المقبلة لـ”وعى” بالمحافظات

أصدرت حملة ” وعى ” للتثقيف السياسى بيانا اليوم السبت تقدمت فيه بخالص التعازى لأسر الذين سقطوا فى شارع النصر وأمام المنصة فجر اليوم .

وقال البيان أن الحملة مازالت تقف عند موقفها الأول بأن كل المصريين على أرض هذا الوطن لهم مالهم وعليهم ما عليهم فالكل عليه واجبات وله من الحقوق ماتحترم لأجل العبور بهذا الوطن الى المستقبل المشرق .

ودعا البيان جموع الشعب المصرى بالتوحد تحت مظلة واحدة وهى ” حب الوطن ” والبعد عن العنف والتطرف والأرهاب وأحترام حقوق الأخرين والأغلبية وعلى الأغلبية ان تحترم حقوق الأقليات وأن يتوافر قدر من الاحترام المتبادل بين كل الفصائل السياسية والبعد عن التناحر من أجل أطماع شخصية أو طائفية .

وقال محمد ناجى زاهى المنسق العام لحملة “وعى ” , أن الحملة ستعمل خلال الفترة القادمة على صنع واقع يؤسس لفكر حر قائم على الممارسات الفاعلة لخدمة الناس والشارع والوطن , وستغير مسار ندواتها القادمة قليلا شيئا ما بما يتناسب مع ظروف الفترة الحالية فستكون سلسلة الندوات القادمة التى تجوب المحافظات تحت عنوان ” لا للعنف .. ولا للأرهاب ” , حتى نرسخ فى نفوس المواطنين لغة التسامح والعدالة الأجتماعية التى تهىء لإقامة نظام سياسى مدنى يتسم بالديمقراطية والشفافية وعدم الاقصاء.

وأشار ” ناجى ” أن كلمة إرهاب لا تعنى القصد بها جماعة الإخوان المسلمين ذلك لأن حرية الأعتقاد الفكرى والسياسى مكفولة للجميع , ولكن هى موجهة لكل من ينتهج العنف سبيلا لتوصيل رسالته أى كانت فلا مبرر لاستخدام القوة ضد البشر .

ووجه ناجى التحية للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسى فى الطريقة الحكيمة لأدارة شئون المرحلة الأنتقالية للبلاد لتوصيلها الى حكم مدنى يرسخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .