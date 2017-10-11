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سوريا: قتيل و6 جرحى في ثلاثة تفجيرات انتحارية بدمشق

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مصراوي Masrawy

سوريا: قتيل و6 جرحى في ثلاثة تفجيرات انتحارية بدمشق

03:55 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

سوريا: قتيل و6 جرحى في ثلاثة تفجيرات انتحارية بدمشق

دمشق- (د ب أ):
أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية اليوم، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين جراء ثلاثة تفجيرات انتحارية في العاصمة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

من جانبه، قال مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "إرهابيين انتحاريين يرتديان أحزمة ناسفة حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد وسط العاصمة دمشق فقامت عناصر الحراسة بالاشتباك معهما مما دفعهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح".
وأكد المصدر أن انتحاريًا ثالثًا حاصرته عناصر الشرطة خلف المبنى بعد فشله في الوصول إلى مدخل قيادة الشرطة ما دفعة لتفجير نفسه .

وكان ثلاثة انتحاريين هاجموا في الثاني من الشهر الجاري قسم شرطة الميدان جنوب دمشق ما أوقع 17 قتيلاً من عناصر الشرطة والمدنيين .

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