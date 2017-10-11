روسيا تعتزم حماية نظام الأسد ضد اتهامه باستخدام أسلحة كيماوية

موسكو- (د ب أ):

تعتزم روسيا حماية النظام السوري في مواجهة الاتهامات الموجهة له باستخدام أسلحة كيماوية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشيرا لذلك خلال لقائه مع نظيره السوري وليد المعلم، اليوم الأربعاء في موسكو: "سندحض جميع المحاولات التي تتهم الحكومة السورية بلا دليل أو تحقيق مهني".

يشار إلى أن روسيا أحد أقرب الحلفاء للرئيس السوري بشار الأسد وأن أكثر من 80 شخصا قتلوا خلال هجوم يرجح أنه بغاز سام على مدينة خان شيخون في إقليم إدليب في أبريل الماضي.

ويتهم الغرب مجموعات حكومية سورية بالمسؤولية عن هذا الهجوم وهو ما نفته حكومة الأسد.

وأثنى لافروف خلال لقائه المعلم على التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

من جانبه طالب المعلم حسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية بحل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال المعلم إن هذا التحالف دمر بغاراته الجوية كل شيء في سورية ما عدا ميليشيا تنظيم داعش.