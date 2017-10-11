إحباط محاولتيّ تسلل وتهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية السورية

عمان- (د ب أ):

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم، الأربعاء، بأنه تم إحباط محاولتي تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر القول، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات أمس في المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، بعد الاشتباه في محاولة تسلل أربعة أشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، مضيفا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري.

وأضاف أنه تم صباح اليوم رصد محاولة خمسة أشخاص التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، وإصابة أحدهم وتراجعهم إلى العمق السوري.

وبتفتيش المنطقتين تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود.