إيران: ترامب سيخسر إذا انسحب من الاتفاق النووي

طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يكون الخاسر الوحيد إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف روحاني خلال اجتماع وزاري اليوم الأربعاء " إذا انسحب شخص ما من اتفاق دولي، سوف يكون الخاسر، وليس الشخص الذي لم ينسحب".

وأوضح يقول "الالتزام بأى اتفاق يظهر كرامة ومنزلة الدولة، وإلى أي مدى تستحق حكومتها الثقة فيها".

وقال روحاني إن خروج ترامب من الاتفاق سوف يمثل خسارة كبيرة لصورة أمريكا، في حين أن الإبقاء على الاتفاق سوف يكون انتصارا كبيرا لإيران.