الداخلية السورية: انتحاريان يهاجمان مبنى للشرطة في دمشق
الداخلية السورية: انتحاريان يهاجمان مبنى للشرطة في دمشق
03:42 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
دمشق- ( د ب أ):
أفادت وزارة الداخلية السورية اليوم، الأربعاء، بتفجير انتحاريين نفسيهما بحزامين ناسفين أمام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
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