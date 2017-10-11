الداخلية السورية: انتحاريان يهاجمان مبنى للشرطة في دمشق

دمشق- ( د ب أ):

أفادت وزارة الداخلية السورية اليوم، الأربعاء، بتفجير انتحاريين نفسيهما بحزامين ناسفين أمام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).