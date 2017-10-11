الشرطة الألمانية تتدرب لأول مرة على مواجهة هجوم إرهابي كيماوي

برلين- (د ب أ):

خاضت الشرطة الألمانية لأول مرة تدريب على مواجهة هجوم إرهابي كيماوي بمشاركة عدد كبير من أفرادها في العاصمة برلين.

ويدور التدريب الذي شارك فيه نحو 300 فرد حول تنسيق التعاون بين الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات وخبراء مكافحة الأوبئة من معهد "روبرت كوخ" الألماني للتحاليل والاختبارات والهيئات المعنية بشؤون الصحة.

كما شارك في التدريب أفراد من القوات الخاصة للشرطة الاتحادية "جي إس جي9" وقوات إطفاء.

وتم الإعداد للتدريب، الذي يُجرى على مدار ثلاثة أيام، أمس الثلاثاء، وجرى صباح اليوم محاكاة اقتحام لشقة إرهابيين على أرض تدريبات شرطية.