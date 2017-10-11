بكين تحتج على وجود مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

بكين- (د ب أ):

قدمت الصين اليوم، الأربعاء، احتجاجا ضد وجود سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، قريبة من الجزر التي تخضع لسيطرتها في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الاخبارية الأمريكية، عن اثنين من مسؤولي الدفاع الامريكيين، قولهما إن المدمرة الصاروخية "يو.إس.إس. شافي" قامت أمس الثلاثاء بمناورة في إطار عملية "حرية الملاحة"، بالقرب من جزر باراسيل، التي تخضع لسيطرة الصين.

وتطالب فيتنام وتايوان أيضا بأحقيتهما في السيطرة على الجزر في المياه محل تنافس شديد.

وأرسلت بكين سفينة حربية لتحديد هوية السفينة الامريكية وحذرتها بالابتعاد عن مياهها الاقليمية، طبقا لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة خارجية الصين، هوا شونيونج.

وأضافت المتحدثة أن العملية "تضر بشكل خطير بسيادة الصين والمصالح الامنية وتعرض للخطر حياة وسلامة الشعب في الخطوط الامامية على الجانبين".

وتطالب الصين بأحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا وهو ممر ملاحي رئيسي، يعتقد أن غني بالموارد المعدنية والبحرية.

وتطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بأحقيتها في السيطرة على المنطقة أيضا.

وهذه رابع مناورة معروفة لعملية "حرية الملاحة" التي تجرى خلال رئاسة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.