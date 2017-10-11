"مياه الدقهلية" تستعد بخطة طوارئ لمواجهة أمطار الشتاء

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم، رفع حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر استعدادًا لفصل الشتاء.

وشدد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على وضع خطة طوارئ تحسبًا لحدوث أي أزمات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إنه هناك متابعة من قبل مديري المناطق على مدار 24 ساعة للتأكد من تجهيز بالوعات الصرف الصحي وتأهيلها فنيًا لاستيعاب كميات الأمطار فور هطولها دون أن تتراكم بالشوارع والميادين، ووضع خطة تأمين وتغطية بالوعات الصرف الصحي والمحابس تجنبًا لتعرض المواطنين للخطر في حالة غمر البالوعات بمياه الأمطار أو السيول.

وأعلن الصياد، الاستعداد التام لفرق الصيانة وتجهيز كل ما تحتاجه من معدات وأفراد مدربين لمواجهة أي احتمالات طارئة وسرعة التعامل معها، والانتهاء من أعمال العمرات والصيانة اللازمة لمحطات الصرف الصحي ووحدات الرفع بها، وإجراء أعمال الصيانة والتطهير اللازمة لشبكات الصرف الصحي، والانتهاء من أعمال العمرات والصيانة اللازمة لمعدات الكسح والنافوري والفاكيوم وتجهيزها للعمل بحالة جيدة تحسبًا لأي طارئ.