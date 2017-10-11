أخبار عاجلة

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"مياه الدقهلية" تستعد بخطة طوارئ لمواجهة أمطار الشتاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مياه الدقهلية" تستعد بخطة طوارئ لمواجهة أمطار الشتاء

03:43 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

محافظة الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم، رفع حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر استعدادًا لفصل الشتاء.

وشدد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على وضع خطة طوارئ تحسبًا لحدوث أي أزمات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إنه هناك متابعة من قبل مديري المناطق على مدار 24 ساعة للتأكد من تجهيز بالوعات الصرف الصحي وتأهيلها فنيًا لاستيعاب كميات الأمطار فور هطولها دون أن تتراكم بالشوارع والميادين، ووضع خطة تأمين وتغطية بالوعات الصرف الصحي والمحابس تجنبًا لتعرض المواطنين للخطر في حالة غمر البالوعات بمياه الأمطار أو السيول.

وأعلن الصياد، الاستعداد التام لفرق الصيانة وتجهيز كل ما تحتاجه من معدات وأفراد مدربين لمواجهة أي احتمالات طارئة وسرعة التعامل معها، والانتهاء من أعمال العمرات والصيانة اللازمة لمحطات الصرف الصحي ووحدات الرفع بها، وإجراء أعمال الصيانة والتطهير اللازمة لشبكات الصرف الصحي، والانتهاء من أعمال العمرات والصيانة اللازمة لمعدات الكسح والنافوري والفاكيوم وتجهيزها للعمل بحالة جيدة تحسبًا لأي طارئ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية

    أخبار

  • تحرير 80 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

    أخبار

  • إنقاذ محيط نادي الجامعة ببورفؤاد من الغرق (صور)

    أخبار

  • محافظ الأقصر يبحث الاعتمادات المالية للعام المالي الجاري

    أخبار

إعلان

02470601a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد