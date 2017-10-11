اعتماد الدفعة 108 من قروض جهاز تشغيل الخريجين في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدفعة رقم 108 عن شهر سبتمبر من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين لدعم المشروعات الصغيرة بقيمة 535 ألف جنيه.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفيه له اليوم، إن إجمالي القروض المنصرفة حتى اليوم بلغت 62 مليون جنيه وإجمالي المستفيدين من الجنسين بلغ 9943 مستفيدًا منهم 4847 من الذكور و 5096 من الإناث، مضيفًا أن دفعة الشهر الحالي 71 مستفيد منها 34 ذكور، 37 إناث وبمبالغ قيمتها 835 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة.