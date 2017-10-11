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شعبة النقل الدولي تطالب بإلغاء القيمة المضافة على شحن الصادرات

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مصراوي Masrawy

شعبة النقل الدولي تطالب بإلغاء القيمة المضافة على شحن الصادرات

03:38 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

شعبة النقل الدولي تطالب بإلغاء القيمة المضافة على شحن الصادرات

ارشيفية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، بغرفة تجارة الإسكندرية، رفض الشعبة قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمة نقل الصادرات المصرية للخارج، في الوقت الذي يتم إعفاء بعض السلع المصدرة من الضرائب.

وأضاف القاضي خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور ممثلي مصلحة الجمارك وشعب المصدرين ومستخلصي الجمارك، أن قرار وجوب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون نقل الصادر، يخالف المادة الثالثة من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017، والتي تنص على أن يكون سعر الضريبة صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وألمح بأن القرار سيؤثر سلبًا على قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، لأن الضريبة سترفع زيادة التكلفة على السلع التي تصنف خدمات شحنها بأنها خدمة مؤداة لسلع مصدرة ويتم تحصيل قيمتها لحساب الناقلين، وتحويلها إلى الخارج.

وطالب أعضاء الشعبة بضرورة إلغاء الضريبة على خدمات الصادر المؤداة بمعرفة المستخلصين الجمركيين والنقل الدولي، وخدمات الشحن للضريبة، لتكون صفرًا، شريطة أن يلتزم مؤدوا تلك الخدمات بتقديم المستندات الدالة على أنها لسلعة مصدرة.

وأشاروا خلال الاجتماع إلى أن الشعبة كانت تقدمت بمذكرة عاجلة إلى وزير المالية عمرو الجارحي، اعترضت فيها على تحصيل ضريبة القيمة المضافة على نولون نقل الصادرات المصرية.

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