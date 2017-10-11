ما هو مصير "الحشيش والترامادول" التي تضبطها قوات الأمن؟

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن كميات المخدرات التي تضبطها سواء الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية إدارة المكافحة، أو أجهزة البحث الجنائي أو المديريات، أو الوات التابعة للجيش، يتم جردها وإعدامها.

وأضاف "عمر " في حوار لـ"مصراوي" سيُنشر لاحقًا، أن كل أنواع المخدرات سواء حشيش أو بانجو أو هيروين، وما إلى ذلك التي يتم ضبطها يكون مصيرها الإعدام بعد تشكيل لجنة من الإدارة ورجال النيابة العامة، تشرف على إجراءات الإعدام، مشيرًا إلى أن حتى الأدوية التي يتم ضبطها وخاصة الترامادول تتعرض لنفس المصير حيث أن غالبيتها تكون غير صالحة للاستخدام أو غير مطابقة للمواصفات الطبية.